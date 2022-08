Longone ricorda Chiara Capponi, suoneranno per lei la Fanfara dei carabinieri e la banda Verdirosi

RIETI - Longone Sabino è pronto a ricordare Chiara Capponi, la giovane musicista morta in un incidente stradale nel 2016, apprezzata componente della banda del paese. Vicina alla musica sin da piccola, Chiara aveva fatto di questa sua passione una ragione di vita, tanto da guadagnarsi la considerazione di compagni e appassionati. Quest'anno l'amministrazione comunale, insieme alla Pro loco e alla sezione locale dell'Associazionale nazionale carabinieri, e in accordo con la famiglia della ragazza scomparsa, ha voluto organizzare per il 23 agosto uno spettacolo musicale nella centrale piazza del Colle, chiamando a esibirsi la Fanfara Carabinieri di Roma e la gemellata banda "Attilio Verdirosi" di Longone Sabino. Nel corso dello stesso pomeriggio, sarà anche conferita la cittadinanza onoraria al luogotenente dell'Arma Danilo Di Silvestro, maestro della fanfara della Legione allievi carabinieri di Roma.