RIETI - Narciso - Anatomia della ricerca di sé. Non ci sono specchi d'acqua ad inscenare la storia del mito. La vibrante narrazione ha trovato spazio sulle assi illuminate del palco del teatro dei Piccoli Condomini, ieri sera, 28 dicembre.Da un'idea del Teatro Alchemico grazie al lavoro decennale di Umberto Caraccia e Federica Scappa. Narciso infatti è il coronamento del lavoro di ricerca dei due attori e pedagoghi teatrali. Si tratta di un nuovo ed unico stile: lo psicoteatro, «quel teatro in grado di far provare agli spettatori uno stato di consapevolezza e benessere oltre che far riflettere sugli stati profondi che attraversano la nostra personalità», affermano gli ideatori.Lo spettacolo Narciso di fatto, con questo originale stile, unico in Italia, impiega accanto alle tecniche di teatro le tecniche psicologiche in grado di trasportare in un viaggio lo spettatore in grado di scavare nella propria interiorità fino a trovare il suo segreto.Queste le parole di una spettatrice, dopo aver assistito alla prima nazionale «... mi sono fatta goccia e lasciata trasportare dalle vibrazioni della musica sulla superficie dell’oceano...».Lo spettacolo sarà replicato a Rocca Sinibalda il 30 dicembre alle 21.