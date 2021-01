Live Social Festival, il 16 gennaio concerto di Davide Rossi in diretta Facebook: «Vi aspetto numerosi»

RIETI - Un nuovo appuntamento musicale per tutti i fan del cantante reatino Davide Rossi. Sabato 16 gennaio, a partire dalle 18:45, il finalista di X Factor 2019 sarà infatti protagonista di un concerto organizzato in occasione della serata finale del "Live Social Festival 2021", un evento trasmesso totalmente online per dare nuovamente voce al mondo della musica indipendente, messo duramente alla prova dalla pandemia.

Sul palco della "Rome Streaming Arena" salirà anche un altro concorrente di X Factor 2019, Lorenzo Rinaldi, con cui Rossi ha stretto e consolidato una solida amicizia. Per poter prender parte al concerto, che verrà trasmesso in diretta Facebook, è necessario acquistare il biglietto da 5,49 euro accedendo al link https://fb.me/e/3w4Zq2hn3. Una volta rilasciato il ticket, gli organizzatori dell'iniziativa provvederanno ad inviare ai partecipanti le coordinate web per assistere all'esibizione.

«Ci vediamo online sabato per una bella serata di musica a sostegno di artisti, tecnici e maestranze in questo momento difficile per il settore dello spettacolo - ha dichiarato Davide nelle "stories" pubblicate in questi ultimi giorni sui suoi canali social - Vi aspetto numerosi».

