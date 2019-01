RIETI - Denunciato per lesioni una guardia giurata che ha spedito in ospedale un collega, ferendolo al volto. Il vigilantes, un 42enne reatino, si trovava all’interno dell’area di una stazione di servizio in via Salaria per L’Aquila con la propria compagna per un chiarimento. Proprio in quel momento – all’alba – è sopraggiunta, a bordo della propria autovettura, un’altra guardia giurata.



In un attimo è esplosa la lite. La guardia giurata – ha smesso di parlare con la propria compagna - e ha sferrato un violento pugno al volto del collega, ferendolo allo zigomo.



