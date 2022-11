Sabato 19 Novembre 2022, 00:10

RIETI - Indagano i carabinieri su quanto avvenuto nello scorso pomeriggio a Grotti, frazione di Cittaducale, lungo la provinciale Salto-Cicolana. Una donna è stata improvvisamente spintonata fuori dall’auto guidata da un uomo e lasciata lungo la strada. Sono stati momenti di tensione e paura per la reatina che si è ritrovata sola e con delle ferite lungo la 578 in prossimità dello svincolo per Grotti, in un tratto stradale particolarmente pericoloso per via del passaggio di mezzi pesanti e di veicoli, spesso anche a velocità sostenuta. I due si erano dati appuntamento per un confronto o un chiarimento, poi però la situazione è presto degenerata e quello che doveva essere un colloquio è diventato un acceso diverbio.

La lite. Un alterco in cui si sarebbero alzati i toni e che ha successivamente scatenato l’ira dell’uomo che ha afferrato la reatina strattonandola e spintonandola fino a buttarla fuori dal proprio veicolo, per poi allontanarsi senza tornare indietro. La donna, impaurita, è rimasta sola in strada e numerose sono state le segnalazioni di automobilisti in transito per richieste di soccorso nei suoi confronti.

Una notte in ospedale. Dolorante e ferita è stata poi soccorsa da alcuni passanti e presa a bordo di un’autovettura il cui occupante l’ha successivamente accompagnata presso la stazione dei carabinieri più vicina, dove la donna ha raccontato ai militari dell’Arma quanto accaduto e il motivo per cui si trovasse in quello stato. A causa delle sue condizioni fisiche è dovuta poi ricorrere alle cure mediche ed è stata condotta presso il pronto soccorso del de Lellis di Rieti dove il personale medico-sanitario le ha riscontrato alcuni giorni di prognosi. Dopo una notte trascorsa sotto osservazione è stata dimessa in buone condizioni fisiche.

Una brutta vicenda sulla quale stanno effettuando indagini e ulteriori accertamenti i militari dell’Arma cui ora è demandato l’accertamento dei fatti e la valutazione delle responsabilità rispetto a quanto accaduto con l’escussione dei due soggetti direttamente coinvolti e delle persone che in quel momento si trovavano a transitare lungo la Salto-Cicolana. Nei confronti dell’uomo è scattata una denuncia in stato di libertà presso l’autorità giudiziaria.

Giovane denunciato. La posizione del presunto aggressore potrebbe potenzialmente appesantirsi qualora scattasse a suo carico l’applicazione della nuova fattispecie di reato prevista e contemplata dal codice penale e denominata “Codice rosso”, normativa risalente al luglio del 2019 a tutela delle donne e dei soggetti deboli e soprattutto delle vittime di violenza domestica e di genere. La legge prevede l’introduzione di una corsia veloce e preferenziale per le denunce e le indagini riguardanti casi di violenza contro donne o minori, come avviene nei pronto soccorso per i pazienti che necessitano di un intervento immediato.