Rieti, l'ex coach della Nsb Lino Lardo nuovo Ct della Nazionale femminile

RIETI - Un altro importante traguardo per Lino Lardo, artefice della promozione della Nsb Rieti in serie A nel 2007 e indimenticato coach del club reatino per tre stagioni, da oggi è il nuovo commissario tecnico della Nazionale femminile di pallacanestro. Lo ha deciso il Consiglio Federale odierno, presieduto da Giovanni Petrucci, che ha individuato nell'esperta guida tecnica ligure la figura giusta per il dopo Capobianco. Doppio incarico per Lardo, che resta in sella anche a San Severo, girone Est di serie A2.

La nota

Lino Lardo è il nuovo capo allenatore della Nazionale femminile di pallacanestro. Lo ha deciso il Consiglio Federale della Federbasket presieduto da Giovanni Petrucci e riunito questa mattina in videoconferenza. Nato ad Albenga (Savona) il 16 luglio 1959 e attuale coach della Cestistica San Severo in Serie A2, Lardo ha firmato un contratto biennale ed è il 25esimo capo allenatore nella storia della selezione femminile azzurra. Ha giocato, tra il 1982 e il 1996, con Torino, Forlì, Verona e Sassari. Ha iniziato ad allenare nel 1997 guidando Bergamo, Verona, Reggio Calabria, Olimpia Milano, Rieti, Virtus Bologna, Virtus Roma, Amchit Club (Libano), Trapani, Udine e Scafati prima di approdare a San Severo. Lardo prende il posto di coach Andrea Capobianco.

