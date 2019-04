Rieti, Lilt in prima linea nel volontariato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Prevenzione e partecipazione sono le due parole che hanno segnato l’azione della Lilt Rieti nell’ultimo fine settimana». Lo dice il presidente Enrico Zepponi che sabato mattina ha personalmente accompagnato la dr.ss Monica Rauco a Cantalupo dove ha effettuato ventisei visite per la prevenzione del melanoma della pelle, lavorando con grande determinazione per quasi tre ore senza interruzione.Dell’organizzazione dei locali ambulatorio messi a disposizione dell’Amministrazione comunale ed alla prenotazione delle visite si occupata la Delegazione sabina della Lilt, presieduta da Luciano Fabrizi.Contemporaneamente una delegazione composta dal consigliere Marcella Della Penna e dai volontari Franco Vecchi, Anna Rita Masci, Ornella Giovannelli, Pia Lanzi, Pia Pandolfi ha preso parte alla “Marcia del Volontariato” organizzata dalla Csv Lazio nella V Edizione di “Rieti senza barriere”, che tra I presenti ha visto il vescovo di Rieti mons. Domenico Pompili, l’assessore ai Servizi sociali Giovanna Palomba e le numerose scuole aderenti.Ma la Lilt non si è risparmiata, infatti nel weekend scorso è stata presente con un banchetto informativo anche alla mattinata di screening organizzata da Asl e Perseo, con l'obiettivo di rendere consapevole l’opinione pubblica dei 16 screening gratuiti e dei 32 Servizi sanitari messi a disposizione della cittadinanza.Al banchetto LILT si sono alternati Marcella Della Penna, Franco Scipioni, Pia Lanzi, Ornella Giovannelli, Anna Rita Masci, Ilaria Cometti.