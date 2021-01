Lidia Nobili assolta, l'ex consigliere regionale lo fa scrivere anche sui cartelloni pubblicitari

RIETI - Lidia Nobili torna scintillante sui manifesti, come una volta nelle veccchie battaglie elettorali cittadine fino all'ultimo voto. L'eco mediatica lo scorso 9 dicembre della sua assoluzione chiosata sulla carta stampata locale probabilmente non era stata sufficiente a Lidia Nobili per ribadire con forza (e con un gran sorriso) tutta la sua innocenza.

Così a pochi in città - pedoni o automobilisti - è sfuggito il manifesto a sfondo color celeste-trionfo con il volto fiero dell'ex consigliere regionale, Lidia Nobili sotto il cui nome - stampigliato in grassetto - compare trasversalmente, a mo' di timbro rosso-ceralacca, la scritta “Assolta”. Ma pia e giusta, da ultimo, un'ulteriore precisazione: “Da ogni accusa con formula piena”.

Per chi non masticasse troppo il legalese. Chiaro per tutti insomma. Un manifesto dal sapore un po' elettorale anche se di innegabile spirito di servizio verso la comunità reatina e soprattutto per il popolo degli elettori rimasti magari amareggiati e delusi dopo il rinvio a giudizio nel 2015.

La Nobili - lo ricordiamo - era stata accusata di truffa aggravata e continuata per aver percepito indebitamente dalla Regione Lazio 139mila euro in rimborsi per spese elettorali, viaggi, rapporti commerciali. Il mese scorso la sentenza di assoluzione da parte del tribunale di Roma.

