Scuola, al liceo Rocci prima positività: 22 alunni e 6 docenti in quarantena

Lunedì 20 Settembre 2021, 17:47

RIETI - Prime quarantene al liceo Lorenzo Rocci di Passo Corese, dopo la positività di uno studente di una quinta classe dello Scientifico. La misura è scattata a solo una settimana dalla ripresa delle lezioni, e riguarda i compagni e i docenti che sono entrati in contatto con il contagiato. Da oggi 20 settembre fino al 27 settembre, sono stati posti in quarantena 22 alunni e 6 docenti.

«Abbiamo subito attivato le procedure - comunica la preside del Rocci, Maria Desideri -, la Asl ha predisposto gli isolamenti e via via contatterà alunni e docenti per diporre i tamponi. Per la classe è stata attivata immediatamente la didattica a distanza, mentre stiamo ptrovvedendo alle sostituzioni dei docenti che coprono anche altre classi. Speriamo che si risolva tutto in breve tempo. Noi continuano ad apllicare, come stiamo facendo dall'inizio, tutte le disposizioni anti - covid (doppi turni complesi) alle quali devo dire i ragazzi si attengono con molta attenzione».