RIETI - Licenziamenti a raffica all’Asm: i sindacati restano sul piede di guerra, con Cgil, Cisl e Uil che chiedono un incontro al sindaco Antonio Cicchetti, insieme al nuovo presidente della municipalizzata Vincenzo Regnini, per chiarire le scelte adottate dell’azienda sul fronte lavorativo, a ridosso anche della scadenza del contratto di servizio stipulato con il Comune di Rieti e che il 15 andrà a nuova proroga.



Inizio anno in salita per la presidenza targata Regnini.



