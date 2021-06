Licenza ok, per Rieti-Campobasso Scopigno aperto a mille spettatori. In trecento dal Molise

RIETI - Licenza ok, lo stadio "Manlio Scopigno" riapre finalmente al pubblico. Questa mattina, 11 giugno, si è riunita la Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo che ha espresso parere favorevole alla presenza dei tifosi sugli spalti dell'impianto sportivo reatino, concedendo al club la vendita di mille tagliandi, nel pieno rispetto del Decreto Legge del 18 maggio scorso in tema di eventi sportivi all'aperto, per le due gare casalinghe rimaste da giocare nel campionato attualmente in corso.

Domenica il debutto

Tradotto in soldoni, domenica 13 giugno Rieti-Campobasso si giocherà con i tifosi delle due squadre sugli spalti: 700 in Tribuna Ovest (locali), 300 in Tribuna Est (ospiti), per i quali è già stata aperta la vendita online sulla piattaforma etes.it. Da rimarcare che, per quanto concerne i tifosi del Rieti, i tagliandi saranno acquistabili anche presso la segreteria dello stadio, con diritto di prelazione agli abbonati (80 circa) che in avvio di stagione avevano sottoscritto la tessera stagionale nonostante l'incertezza sulla data di riapertura degli impianti sportivi.