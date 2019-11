IL LIBRO

RIETI - Si terrà domani, venerdì 8 novembre, alle 17.30, presso la chiesa di Largo San Giorgio a Rieti, l’incontro con il Prefetto, docente universitario e scrittore Marco Valentini per la presentazione del suo ultimo libro “Quando sale la notte. Le montagne, la memoria, il coraggio” (Editoriale Scientifica), vincitore del Premio Cultura Orsello 2019.L'incontro – organizzato dall'associazione culturale “Macondo” e dal Cai di Amatrice, con il patrocinio della Sabina Universitas e l'apporto del Liceo Artistico “Calcagnadoro” di Rieti – sarà curato dalla storica dell’arte Ines Millesimi insieme al giornalista Alessandro Toniolli, con gli interventi del presidente della Sabina Universitas Vincenzo Regnini e del presidente del Cai di Amatrice, Franco Tanzi.La scossa delle 3.36 del 24 agosto 2016 lesionò irrimediabilmente anche tanti edifici delle frazioni circostanti le località divenute simbolo del sisma, come l’abitazione di Marco Valentini, a Capricchia, all’interno della quale c’era la biblioteca che Valentini aveva costruito nel tempo, con molti libri dedicati alla montagna, considerata la sua viscerale passione per l’alpinismo. Dalla sua casa che guardava i Monti della Laga, Valentini è riuscito a mettere in salvo i libri e i ricordi più cari, prima che venisse rasa al suolo perché gravemente lesionata. Tra ripescaggi di memorie e oggetti di affezione ritrova un libro datato 1945 grazie al quale, attraverso una semplice dedica, inizia a ricostruire un pezzo della vita, mai conosciuta, di suo padre ferroviere, andando a scoprire i pezzi di un’esperienza sconvolgente. A soli 18 anni il padre fu infatti uomo di coraggio e libertà (custodiva alcune tessere del partito socialista italiano) e della resistenza, detenuto a via Tasso e scampato all'Eccidio delle Fosse Ardeatine.Il palazzo di via Tasso a Roma era infatti il carcere della Gestapo, il luogo dove si veniva portati anche senza motivo, interrogati, detenuti e torturati. Suo padre fu tra i rinchiusi, ma di quella tragica esperienza non parlò mai in famiglia, sentendosi forse un colpevole superstite. La tragedia del sisma, nel silenzio dei Monti della Laga, porterà quindi l'autore a scoprire una verità personale, esemplare ed eroica, altrimenti sepolta.Durante la mattinata di venerdì Marco Valentini incontrerà invece gli studenti del Liceo Artistico di Rieti per rispondere alle loro domande sul libro, letto nell'ambito del progetto didattico “Incontro con l’Autore”. Le domande e le riflessioni degli studenti spazieranno dai temi della Costituzione a quelli della Giustizia, dal significato di cittadinanza e di cittadino attivo, ai temi della sicurezza e del coraggio.Nato a Roma, si laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma e nel 1985 entra nei ruoli della carriera prefettizia, con incarico presso l’Alto Commissariato Antimafia. Dal 1992 al 2004 svolge la propria attività presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come Direttore dell’Ufficio Legale curando l’attività di consulenza nel settore dell’intelligence per la sicurezza della Repubblica. Dal 1997 al 2004 è direttore responsabile della rivista di intelligence "Per Aspera Ad Veritatem". Nel 2010 lascia l’incarico presso il Gabinetto del Ministro dell’Interno e, nominato prefetto, è destinato a Lecco. Nel 2012 assume l’incarico di prefetto di Grosseto e, l’anno seguente, le funzioni di Direttore dell’Ufficio per l’Amministrazione Generale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. È autore di numerose pubblicazioni: “I Servizi di informazione e il segreto di Stato” (Giuffré, 2008), “Breviario di Diritto Penale” (Editoriale scientifica, 2016). Nel 2017 ha pubblicato “Sicurezza della Repubblica e democrazia costituzionale” (Editoriale scientifica, 2017). Nel 2018 ha curato, con M. Caligiuri "Materiali di intelligence" (Rubbettino, 2018) e contribuito al volume “Storie di commissari prefettizi” (Editoriale scientifica, 2018). Dal 2014 insegna diritto penale presso la facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dal 2016 il Consiglio dei Ministri ne ha disposto la nomina a Direttore dell’Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari del Ministero dell’Interno.