Ultimo aggiornamento: 09:41

RIETI – Sarà un triangolare di calcio tra la Nazionale Scrittori Osvaldo Soriano Football Club, la Nazionale ItalianAttori e il Fc Rieti ad aprire l’11esima edizione della Fiera dell’Editoria Indipendente “Liberi sulla Carta”, evento patrocinato anche da Regione Lazio, Comune di Rieti e Fondazione Varrone.Teatro dell’evento, mercoledì 11 settembre alle ore 17 (e non 17.30 come riportato erroneamente in locandina, ndr), lo stadio “Manlio Scopigno” dove le tre formazioni si contenderanno la vittoria finale, pur consapevoli del fatto che il solo scopo benefico del triangolare è già di per se un successo generale. Il prezzo del biglietto d’ingresso sarà di 5 euro (da 0 a 16 anni gratis), la vendita inizierà lunedì 2 settembre e l’incasso sarà diviso equamente tra l’Associazione “Alcli – Giorgio & Silvia” e l’Istituto di ricerca sul cancro (Irc).Le due nazionali non hanno ancora reso note le liste dei partecipanti, ma Fabrizio Moscato, organizzatore dell’evento, assicura che «come accade ogni qualvolta che queste due Nazionali si cimentano in eventi a sfondo benefico, la partecipazione di firme di prestigio non è mai venuta meno. Un grazie particolare lo rivolgo anche ai dirigenti di Fc Rieti che ci darà ampio supporto per l’aspetto prettamente logistico-sportivo».Tra gli scrittori sembra del tutto scontata la presenza sia di Giampaolo Simi che di Cristiano Cavina e Francesco Trento, quest’ultimo allenatore-giocatore della rappresentativa. Tra gli attori e i registi, probabile la presenza di Edoardo Leo ed i protagonisti delle tante fiction prodotte in Italia.