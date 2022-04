Leonessa ha ricordato le vittime degli eccidi nazisti di 78 anni fa

RIETI - Settantotto anni dagli eccidi di Leonessa. Si è svolta ieri mattina a Leonessa, la consueta commemorazione per non dimenticare le cinquantuno vittime degli eccidi nazisti che oltre a Leonessa, videro tristamente protagoniste anche le frazioni di Villa Gizzi, Villa Carmine, Ponte Riovalle e Cumulata.

Dopo la messa presso la Chiesa di San Pietro, si è svolto il corteo verso il luogo della strage e poi presso il Monumento Sacrario Militare il picchetto d’Onore 11° Reggimento Trasmissioni “Leonessa”, Genio Trasmissioni di Civitavecchia.

«I nostri eroi leonessani sono la nostra memoria storica, è un dovere non dimenticare il loro sacrificio - ha detto il sindaco di Leonessa Gianluca Gizzi - dobbiamo dire no alla violenza e alla guerra; una riflessione oggi attuale più che mai, alla luce di quanto sta accadendo in Ucraina. Forse noi non abbiamo imparato, confido che le nuove generazioni rappresentate dai ragazzi della scuola media, presenti alle odierne celebrazioni del 78° anniversario degli eccidi dei nostri concittadini, sappiano custodire il ricordo del sacrificio dei nostri martiri, coltivando e diffondendo il rispetto profondo per i valori della pace e per la vita umana».