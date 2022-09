Valle del Peschiera si rinforza, arriva il centrocampista Leonardo Severoni. Foto

RIETI - La matricola Valle del Peschiera si rinforza: firma in biancoazzurro Leonardo Severoni. La neopromossa, dopo l’uscita al turno preliminare di Coppa con il Cantalice, si è tuffata sul mercato. Il ds Sergio D’Aquilio è riuscito a raggiungere l’accordo con Severoni, centrocampista classe 1997.

Un ottimo rinforzo alla corte di mister Antonio Pezzotti che già dopo lo 0-4 nel ritorno del turno preliminare di Coppa aveva chiesto rinforzi alla società. Il ragazzo si è aggregato alla squadra da pochi giorni, in serata è arrivata la firma. Ad accoglierlo tutto lo staff dirigenziale, dal ds al direttore generale Saverio Fornara al presidente Andrea Latini.

Severoni, nativo di Cittaducale, ha un buonissimo trascorso per la sua giovane età. Nel suo curriculum le esperienze in Eccellenza e serie D con il Tolentino, l’Eccellenza con il Paterno, il campionato Promozione con la Maceratese e nulla sua ultima stagione con la Bf Sport. Il centrocampista centrale può adattarsi, in situazioni difficili, anche difensore centrale anche se quel ruolo è oggi coperto da suo fratello Manuel, artefice della vittoria del campionato di prima categoria con il Vdp.