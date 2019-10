© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Leonardo Grassi si veste d'azzurro. Il giovane calciatore reatino, classe 2005, capitano dell'Under 15 Nazionale del Fc Rieti, è stato convocato per il primo raduno stagionale della Rappresentativa Nazionale Under 15 Lega Pro. La chiamata è fissata per giovedì 10 ottobre, quando Grassi raggiungerà il resto della rappresentativa e lo staff tecnico presso il Park Hotel Mancini di Roma, sede abituale dei ritiri delle nazionali maggiori. Quattordici anni compiuti lo scorso 23 maggio, Leonardo Grassi è un altro di quei prospetti "made in Rieti" cresciuti praticamente nella "cantera" amarantoceleste, sotto lo sguardo attento di Gennaro Isaia ed il suo staff. Centrocampista centrale per qualità innate, Grassi è un giocatore duttile tatticamente ed in grado di ricoprire più ruoli sulla mediana: qualità e quantità sono le sue caratteristiche predominanti, le stesse che spesso gli consentono di esaltarsi negli inserimenti da dietro ed andare in gol con estrema facilità. Di testa è abile a sfruttare il suo terzo tempo per lasciare gli avversari piantati a terra e sovrastarli: non a caso molte sue reti sono arrivate da situazioni di calci da fermo. Anche quando è stato utilizzato da play davanti la difesa, non ha mai sfigurato.Per la società, che in questo momento non sta di certo attraversando un buon momento, la convocazione di Leonardo Grassi in Rappresentativa è un po' come un raggio di sole che fa capolino tra un temporale e l'altro, ma anche l'ulteriore conferma che dalla Scuola calcio continuano a sbocciare elementi qualitativamente validi, che meriterebbero maggior considerazione nel Settore giovanile, dove ultimamente alcune dinamiche di campo (e non) hanno adombrato il lavoro degli anni addietro. All'attuale responsabile Nicola Costanzo, dunque, il compito di valorizzare i tanti Leonardo Grassi che ci sono nel vivaio "reatino" (inteso come materiale umano del posto) per ricostruire quell'appartenenza ai colori e al territorio che ultimamente sono venuti meno. A rallegrare il club, oltre alla convocazione di Leonardo, sono arrivate quelle di Gianluca Andreoni (2003) e Manuel De Filippis con la Rappresentativa Under 17.