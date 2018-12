RIETI - In tre, tutti uomini, di età tra i 49 anni e i 65 anni. Sono i casi di legionella accertati in provincia negli ultimi giorni. Tre persone ricoverate nel reparto di malattie infettive, isolate, costantemente monitorate per evitare altre «contaminazioni» che, alla luce del virus e del conseguente e drastico abbassamento delle difese immunitarie, potrebbero risultare letali se qualsiasi virus dovesse arrivare ai polmoni.



Un’epidemia che ha fatto scattare l’allarme nel Reatino, considerato che i tre casi fin qui accertati non presentano correlazione.



