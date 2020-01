Ultimo aggiornamento: 20:14

RIETI - Era nell'aria da tempo e questa sera è arrivata la comunicazione ufficiale. Ecco la nota: «Il Coordinatore provinciale della Lega Salvini Premier Paolo Mattei, comunica che a far data 23 gennaio 2020 Andrea Sebastiani non potrà più fregiarsi dell’appartenenza al partito della Lega Salvini Premier.Pertanto, non può più utilizzare in qualsiasi azione e comportamento il nome ed il simbolo Lega Salvini Premier».Raggiunto da Il Messaggero, Andrea Sebastiani è rimasto sorpreso della notizia. «Apprendo la notizia da Il Messaggero - ha detto Sebastiani - non sono stato contattato da alcun organo del partito e, francamente, non conosco i motivi di questa estromissione. Aspetto ora di conoscere le motivazioni che hanno portato il coordinatore a questa decisione e poi farò i miei passi».Farà ricorso al collegio dei probiviri? «E' tutto prematuro in questo momento - risponde Sebastiani - prima voglio capire i motivi di questa nota diffusa senza che io ne sapessi nulla e poi deciderò come muovermi».