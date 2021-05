Summit della Lega a Rieti, confermata l'alleanza con Forza Italia e FdI. Nuova sede in viale Morroni, per l'inaugurazione arriva Matteo Salvini

RIETI - Prossime elezioni, alleanze politiche e nuova sede del partito. Sono questi i temi affrontati ieri dal direttivo provinciale della Lega. Indetta dal coordinatore provinciale Paolo Mattei, la riunione ha visto la partecipazione del sottosegretario al Mef Claudio Durigon, nella veste di coordinatore regionale, del vice Umberto Fusco, e del presidente della provincia Mariano Calisse.

«I temi toccati – si legge in una nota – sono stati quelli relativi alla nostra collocazione all’interno del panorama politico del centrodestra, dove confermiamo il nostro impegno a promuovere sempre intese con i partiti alleati di Forza Italia e Fratelli d’Italia».

Il modello Fara Sabina. Per il direttivo provinciale il modello da seguire sarebbe quello di Fara Sabina. «Che è stato – continua la nota – sicuramente un modello di aggregazione e consenso maturato all’interno di una coalizione aperta a quelle forze civiche che molto spesso sono la differenza non solo sotto il profilo del consenso, ma soprattutto perché raggiungono meglio i bisogni dei cittadini, questo modello deve essere il segno distintivo di un centrodestra che non si specchia solo all’interno ma che guarda con attenzione ad una società che cambia ed ha bisogno di dare risposte innovative al cambiamento».

«Il direttivo oltre a condividere gli impegni organizzativi – sottolinea la nota –, campagna di tesseramento e incontri territoriali per meglio portare su tutti i territorio il nostri contenuti sociali e politici innovativi ed attenti ai cambiamenti, ha ringraziato il sottosegretario Durigon per aver individuato la nostra Roberta Cuneo, sindaco di Fara Sabina, presidente della consulta regionale delle donne dell’Anci, nonché gli auguri alla nuova consigliera di parità della Provincia di Rieti, Anna Elisa Pace, nominata dal ministero del Lavoro.

La nuova sede. Paolo Mattei si è impegnato a chiedere lunedì prossimo – alla riunione di coordinamento del Carroccio – al senatore Matteo Salvini una data per effettuare l’inaugurazione della sede provinciale in viale Morroni 45.

Ultimo aggiornamento: 19:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA