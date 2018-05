RIETI - La Lega Rieti domani mattina - domenica 20 - sarà davanti al centro commerciale Perseo per sottoporre alla cittadinanza il contratto di governo Lega–M5S.



«Così come nel resto del Paese - si legge in una nota della Lega-Salvini Premier, firmata dai consiglieri comunali Andrea Sebastiani, Onorina Domeniconi, Antonio Boncompagni - domani davanti al centro commerciale del Perseo in piazza Mercatanti, la Lega Rieti sottoporrà al gradimento degli elettori e della cittadinanza che vorrà intervenire la possibilità di sottoscrivere il contratto di governo Lega-M5S«.



Il gazebo rimarrà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18.

Sabato 19 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:55



