RIETI - In data 5 marzo, alla presenza del coordinatore provinciale della Lega – Salvini Premier, Paolo Mattei, si è costituito il coordinamento cittadino di Rieti, capitanato da Gianluca Coppo, già chiamato nelle scorse settimane a ricoprire tale incarico.Del coordinamento locale fanno parte Emilio Conti, Francesca Dionisi, Ginevra Fioravanti, Lorenzo Firmi, Mirco Flammini, Angelo Gregori, Anna Taffo, Daniela Tiburzi, Filippo Tigli, e Enrico Tittoni.Il coordinatore cittadino, Gianluca Coppo, ha espresso la volontà di creare un gruppo di persone radicate nel territorio che, in virtù delle diverse esperienze personali di cui ciascuno è portatore, possa – con spirito di servizio e leale collaborazione con i rappresentati della Lega nelle istituzioni locali – contribuire in maniera fattiva allo sviluppo della città, fornendo spunti, idee e approfondimenti sulle attuali tematiche amministrative.«L’intenzione - si legge in una nota - è quella di creare un raccordo tra i rappresentanti ed i rappresentati per far sì che le concrete esigenze dei cittadini siano compiutamente riportate negli organi amministrativi deputati all’attività di governo locale.In tal modo la Lega intende radicarsi in maniera sempre più capillare ed efficace in tutto il territorio, facendosi diretta portavoce anche delle istanze delle persone che troppo spesso vengono estromesse dalle decisioni che poi direttamente interesseranno il loro futuro».