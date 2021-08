Lazio-Sassuolo, era pronto pure lo Scopigno. Donati: «Sarà per un'altra volta»

Martedì 10 Agosto 2021, 19:53 - Ultimo aggiornamento: 19:54

RIETI - Sabato alle 19 al "Benito Stirpe di Frosinone, la nuova Lazio di Maurizio Sarri affronterà in amichevole il Sassuolo. Un test dal sapore di serie A, aperto al pubblico, che si sarebbe potuto giocare addirittura al "Manlio Scopigno", ma la ristrettezza dei tempi, contestualmente a una parola già data agli amministratori comunali di Frosinone, hanno rimandato il possibile evento a data da destinarsi.



«Con la Lazio, cosi come con altre realtà della nostra regione, abbiamo un ottimo rapporto - è il comnento del consigliere comunale con delega allo Sport Roberto Donati -. Abbiamo provato in extremis ad offrire il nostro impianto gratuitamente per poter disputare l'amichevole, ma non è stato possibile. Non mancherà occasione in futuro per regalare ai tifosi della Lazio presenti in città, ma più in generale, agli sportivi reatini, un evento simile. Continuo a pensare che lo sport, per Rieti, debba rappresentare una risorsa, un modo per veicolare anche il turismo. Vale per un'amichevole, come vale per un ritiro estivo, l'importante è entrare in un circuito che ci permetta di ospitare realtà professionistiche capaci di attrarre interesse».