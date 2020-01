RIETI - "Buon viaggio rugbista". La scritta, dedicata a Federico Carucci, i cui funerali sono previsti oggi alle 15 nella cattedrale di Rieti, è apparsa martedì pomeriggio allo stadio Olimpico, al 12' della ripresa di Lazio-Cremonese di Coppa Italia, proprio mentre Ciro Immobile realizzava il suo 109esimo gol con la maglia biancoceleste, quella che il mediano di mischia reatino idealmente ha sempre indossato, essendone tifoso viscerale, tanto quanto papà Filppo (anche lui deceduto anni fa) e gran parte della sua famiglia.

Federico a Roma era conosciuto, perché nella stagione 2001/2002 ha giocato con la Capitolina Roma "contribuendo fattivamente alla vittoria del campionato e il passaggio dalla C alla B" come ricorda Carlo Pratichetti, papà di Andrea Pratichetti, il tre quarti centro ex Benetton Treviso (e della Nazionale) ora al Mogliano e tra gli Irriducibili, nella "pancia" della curva nord, ci sono tanti amici che oltre ad averlo ammirato tra una touche e una meta, tra un placcaggio e un calcio piazzato, spesso si davano appuntamento proprio sui gradoni dell'Olimpico per sostenere la Lazio.

Il suo ultimo post, datato 23 dicembre, è dedicato proprio alla vittoria della Supercoppa della banda di Simone Inzaghi, una lazialità difesa fino all'ultimo, che Federico si è portato con sé prima di spiccare il volo, un po' come l'aquila Olimpia, che chissà quante volte ha visto volteggiare sulla sua testa. "Buon viaggio rugbista". Curva Nord Lazio.



Ultimo aggiornamento: 11:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA