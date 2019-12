RIETI - Rieti potrebbe ospitare il Lazio Pride del 2020, ma la consigliera di centrodestra Letizia Rosati non ci sta ed esprime tutto il suo disappunto in un post su Facebook: "Il mondo Lgbt è contro i miei valori perché nega il dato biologico da cui deriva l’identità delle persone e soprattutto i diritti dei bambini che vengono strumentalizzati a scopi di cui non si parla mai a sufficienza. Utero in affitto, sdoganamento della pedofilia, poliamore sono gli obiettivi da raggiungere. Rassicuro pertanto che tale candidatura non è stata promossa dal Comune”.



Immediato il fuoco di fila aperto dal centrosinistra, sempre su Facebook, attraverso i post dei consiglieri comunali Alessio Angelucci e Mauro Rossi, seguiti dai commenti degli altri colleghi d'opposizione.