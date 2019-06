© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Lo Spazio Attivo di Lazio Innova ha accolto ieri un incontro rivolto ad aspiranti imprenditori. Da maggio una ventina, tra uomini e donne, stanno frequentando gli appuntamenti, in programma ogni mercoledì, promossi con l’obiettivo di fornire strumenti per realizzare una idea di impresa. Si tratta del Laboratorio per la validazione delle idee di impresa che ha visto al centro, ieri, la pianificazione economico finanziaria e l’e-commerce. Business plan con elementi di marketing, analisi del fabbisogno del cliente e analisi di mercato, forme giuridiche, organizzazioni e promozione sono tra gli argomenti trattati.«Tanti sono stati gli investimenti fatti dalla Regione sul territorio - commenta Teresa Marino, responsabile dello Spazio Attivo di Rieti – Lazio Innova, con il corso, ha incontrato il gradimento di numerosi aspiranti imprenditori. Questo percorso dimostra come il territorio reatino sia ricco di idee e di iniziative anche per attività imprenditoriali».Tra i partecipanti, c’è chi vuole capire come re inventare il proprio futuro, chi spera di aprire un laboratorio di ricamo artistico, chi desidera recuperare vecchi mestieri o aprire attività commerciali e produttive, chi ha in mente servizi alla persona e di accoglienza turistica. C’è anche un progetto innovativo con una prototipazione in corso presso il FabLab dello Spazio Attivo.Lazio Innova offre gratuitamente competenze specifiche, partnership tecnologiche, produttive, finanziarie e commerciali, oltre a opportunità di networking in grado di garantire una risposta efficace alla crescita competitiva delle neo imprese. In particolare, nella sede di via dell’elettronica, sono a disposizione spazi gratuiti per l’incubazione d’impresa e per il co-working.Questo primo Laboratorio per la validazione delle idee di impresa si concluderà tra due settimane. Ne seguiranno poi altri, per restare informati c’è il sito lazioinnova.it, il numero di telefono 06-60516930 o la mail rieti@lazioinnova.it.