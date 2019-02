IL SERVIZIO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DE IL MESSAGGERO DI RIETI IN EDICOLA

OGGI, DOMENICA 3 FEBBRAIO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Innovazione tecnologica, progettazione, sviluppo e test di applicazioni software basate su tecnologie digitali. E’ il mondo in cui da domani si troveranno immersi i 30 giovani assunti da Sistemi Informativi, l’azienda parte integrante del gruppo Ibm Italia, che ha scelto Rieti per investire nell’ambito dell’information technology.Prende infatti il via domani, nella sede dell’ex Inpdap in largo Graziosi, il centro di innovazione, un polo di sviluppo software che mira a creare 130 nuovi posti di lavoro. Nel progetto sono previste almeno 130 persone. «Ma se le cose andranno bene, potranno essere di più», immagina Mitolo, specificando che l’azienda sta continuando a cercare le figure professionali più adatte a ricoprire i ruoli richiesti.E’ ancora possibile inviare la propria candidatura all’e-mail risorse.umane@sistinf.it. 400 curriculum erano arrivati da tutta Italia nella prima fase di reclutamento del personale.