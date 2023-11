Lavori lungo la Salaria, traffico in tilt già alle prime ore del mattino

RIETI - Lavori sulla strada statale Salaria: due novembre da dimenticare per i tanti pendolari reatini che devono recarsi a Roma per raggiungere il posto di lavoro.

Questa mattina, 2 novembre, le code sono iniziate nei pressi del bivio che dalla consolare conduce a Toffia, dove sono in corso lavori di rifacimento del manto stradale e dopo le ore 7 si sono già formate lunghe code di auto in attesa al semaforo mobile. I disagi seguono quelli registrati non più tardi di due giorni fa, tra Borgo Quinzio e Borgo Santa Maria.