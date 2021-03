San Severo esonera Lino Lardo: una stagione dai due volti per il coach ex Nsb

RIETI - Alla vigila della XXII giornata (nona di ritorno) salta un'altra panchina nel girone Rosso di serie A2 (dopo l'avvicendamento tra Sorgentone e Maffezzoli a Chieti): a San Severo sollevato dall'incarico Lino Lardo. Fatale per l'ex Nsb Rieti la dodicesima sconfitta stagionale, maturata mercoledì nella trasferta di Pistoia. I pugliesi nel difficilissimo match interno contro Napoli di oggi saranno guidati dalla coppia Panizza-Piersante e nel frattempo la società continua a sondare il mercato degli allenatori liberi.

In piena lotta per non retrocedere e in penultima posizione, il tecnico ligure ha raccolto sulla panchina di San Severo appena quattro vittorie: l'ultima l'11 febbraio proprio contro la Npc Rieti (contro Pistoia, Ferrara e Stella Azzurra invece sono arrivati gli altri successi).

Un mese fa alla guida della nazionale femminile la grande soddisfazione nella bolla di Istanbul, dove battendo la Romania (81-66) Lino Lardo ha staccato il pass per i prossimi Europei in programma in Francia e Spagna dal 17 al 27 giugno 2021.

