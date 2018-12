© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Momenti di paura a Vasche dove un'anziana donna è caduta nel laghetto adiacente la strada Salaria per L'Aquila nel comune di Castel Sant'Angelo, poco prima del centro termale di Cotilia.La donna stava camminando lungo la stradina che costeggia il piccolo specchio d'acqua quando è scivolata ed è caduta nelle acque gelide del lago. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e alcuni residenti del posto si sono subito adoperati per trarre la donna in salvo.Sul posto sono anche intervenuti i vigili del fuoco di Rieti e l'equipaggio medico-sanitario del 118 che poi ha soccorso l'anziana infreddolita ma non in pericolo di vita. Ad aiutare la donna ad uscire dal lago sono stati alcuni residenti che con mezzi di fortuna sono riuscito riusciti ad issarla e poi metterla in salvo dopo essere stati allertati dalle urla della pericolante e dei parenti.