© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Arrestato dalla Polizia di Stato un pregiudicato 29enne di Rieti - S.B. - per il reato di furto aggarvato, commesso su un furgone che era in sosta.La segnalazione era giunmta nella notta al «113» e riferiva di un giiovane che si aggirava con fare sospetto tra le auto in ossta lungo via Angelo Maria Ricci. La centrale operativa della Questura ha quindi immediatamente spedito sul posto una pattuglia che, poco dopo, in piazza del Suffragio, ha indivioduato il giovane e lo ha sottoposto a perquisizione perrsonale.Indosso al 29enne gli agenti hanno quindi trovato della refurtiva asportata da un furgone in sosta, tra cui alcune carte di credito. L'intero maltanto è poi stato restituito alla vittima.Accertate le rsèponsabilità, il 29enne S.B. - già gravato da precedenti specifici in materia - è stato arrestato per il reato di furto aggravato e processato per direttissima.