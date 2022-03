Ladro acrobata colpisce ancora, furto in via Pennesi. Rubati gioielli, oro e contanti

RIETI - Furto acrobatico in appartamento nel pomeriggio di ieri in via Pennesi. Ladro funambolo si arrampica in agilità fino al primo piano per poi alzare la tapparella della portafinestra e introdursi all'interno. In fretta e furia ha rastrellato quanto ha trovato a portata di mano, sottraendo oggetti in argento, oro e preziosi per un bottino di qualche migliaio di euro.

In quel momento erano assenti i proprietari e il ladro ha potuto agire indisturbato per poi dileguarsi. Al rientro in casa l'amara sorpresa. Sul posto è intervenuto il personale della squadra volante della questura di Rieti e, come di rito per gli accertamenti del caso, gli operatori specializzati della polizia scientifica.