RIETI - Ladro sorpreso e messo in fuga in viale Morroni. Quando sul posto sono giunti gli operatori della Squadra volante della Questura di Rieti, prontamente intervenuti, l'uomo era riuscito a dileguarsi poco prima allontanandosi dalla zona e facendo perdere le proprio tracce. In fumo il piano del malvivente che non è riuscito ad introdursi all'interno dell'appartamento. Erano circa le 19.30 di ieri sera quando il ladro si è intrufolato dentro la corte privata di un condominio per poi raggiungere il primo piano.

Qui sul pianerottolo ha iniziato ad armeggiare riuscendo nell'effrazione della serratura del portone d'ingresso quando improvvisamente è stato sorpreso da un inquilino dell'edificio che rincasava ed è stato costretto a darsi alla fuga giù per le scale senza aver potuto varcare neanche la soglia.

Qualche momento di tensione tra i condòmini che poi si sono raccolti in strada al momento dell'arrivo degli agenti dell Squadra volante. Per il proprietario solo danni alla porta ma almeno sani e salvi contanti e oggetti di valore.

