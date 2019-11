© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Attimi di terrore ieri pomeriggio lungo la Salaria all'altezza di Cotilia, tra gli abitati di Castel Sant'Angelo e Cittaducale, con l'arresto di un marocchino di 33 anni che aveva rubato un suv nel Teramano.I carabinieri di Cittaducale che ne seguivano gli spostamenti, grazie al gpl montato sul suv della Mercedes, hanno fermato il ladro a un posto di blocco, che l'uomo ha però forzato. Inseguito e raggiunto, il ladro ha fermato il mezzo lungo la Salaria all'altezza di una rivendita di mangimi e attrezzi agricoli e si è dato alla fuga a piedi, nei boschi circostanti.Inseguito da un carabiniere è stato ben presto raggiunto e arrestato. Il militare ha poi sparato in aria tre colpi di pistola (come si ode distintamente nel video che pubblichiamo) per segnalare al collega la sua posizione e aiutarlo a riportare il ladro sulla carreggiata.Il 33enne marocchino, irregolare in Italia, è stato poi arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Nel video gli attimi concitati dell'inseguimento e dell'arresto, con la paura tra i clienti del negozio di mangimi e attrezzi agricoli.