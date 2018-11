RIETI - Doppio blitz notturno in due ville nel Cicolano, nel comune di Fiamignano. L’intenzione dei malviventi era quella di compiere più colpi in abitazioni nella stessa notte, approfittando della scarsa illuminazione e del fatto che le villette sorgono in luoghi piuttosto isolati.



I quattro complici – nel corso della seconda visita - sono stati però scoperti e messi in fuga e i loro piani sono andati in fumo.



