RIETI - Scatta l’allarme furti nel comune di Fara Sabina. Sono ormai giorni che si registrano, con un ritmo di tre o quattro alla settimana, nelle varie frazioni del comune. Lunedì è stata la volta di Coltodino, dove sono state prese di mira due abitazioni e in una il bottino è stato di qualche migliaio di euro. A spaventare la cittadinanza è il modus operandi dei malviventi che colpiscono nel tardo pomeriggio, anche quando all’interno delle case ci sono i proprietari.

Dopo una tregua di qualche giorno, i ladri, luneì, sono tornati a Fara Sabina, nella frazione di Coltodino, situata tra Talocci e Fara Sabina capoluogo. Il primo colpo è stato messo a segno intorno alle 17.30, nei pressi di Santa Maria dei Santi. I padroni di casa si erano allontanati per una manciata di minuti. Con probabiltà, i malintenzionati li tenevano d'occhio e non appena sono usciti hanno fatto irruzione all'interno e, con velocità, puntando a oro e contanti, hanno trafugato soldi e gioielli. Poco dopo sono entrati in un’abitazione situata sempre nella frazione farense, ma, a differenza del furto precedente, qui i proprietari erano presenti in casa. I malviventi sono riusciti a introdursi nelle stanze vuote.

Senza fare rumore, hanno rovistato in armadi e cassetti fino a quando non hanno trovato i preziosi e il denaro in contante. Una stima esatta ancora non è stata fatta, ma pare che si tratti di qualche migliaio di euro. I proprietari non si sono accorti di nulla: non un sospetto che stesse accadendo qualcosa nelle stanze accanto. Motivo in più per rimanere completamente sotto choc quando, raggiungendo le camere da letto, le hanno trovate completamente a soqquadro.

I ladri erano già riusciti a scappare indisturbati. Le vittime dei due furti hanno subito chiamato il numero di emergenza 112 e a Coltodino sono arrivati i carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto che hanno raccolto testimonianze ed elementi utili a risalire ai responsabili. Cercando di capire se siano connessi con quelli avvenuti nelle altre frazioni del comune: da Prime Case a Canneto fino a Passo Corese. Sono numerosi i cittadini che nelle scorse settimane hanno sporto denuncia per reati contro il patrimonio. In molti casi, erano presenti persone in casa o si erano assentate per brevi periodi. Tutti i colpi si sono verificati tra le ore 17.30 e le 19 da una banda, che in base alle testimonianza, sembra essere composta al massimo da tre persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA