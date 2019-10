RIETI - Colpo grosso nel negozio di abbigliamento vendita al dettaglio «Leone OutletStore», al civico 1 di via Fratelli Cervi, fronte stazione di servizio Eni.



Malviventi voraci e molto rapidi che in appena mezz’ora – oltre a ripulire l’attività commerciale – hanno portato via dalla cassa anche gli spicci, monete da 1, 2 euro e addirittura da 50 centesimi. I ladri hanno rubato l’intera fornitura uomo-donna presente tra le mura dell’emporio.



