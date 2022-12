Rieti, ladri nello studio dell'avvocato Andrea Vella: forzata la porta blindata e rubati 2mila euro

RIETI - Furto notturno la notte scorsa nello studio legale dell'avvocato reatino Andrea Vella, che si affaccia sul ponte sul Velino Giovanni XXIII. I ladri hanno forzato la porta blindata dell'ufficio, e una volta all'interno, hanno messo a soqquadro cassetti e armadi dove sono custoditi i fascicoli gettando a terra carte e documenti, riuscendo alla fine a trovare circa duemila euro in contanti che l'avvocato Vella conservava per le esigenze quotidiane dello studio.

Non hanno, invece, portato via computer e altre apparecchiature elettroniche, come neppure sono stati toccati alcuni quadri sulle pareti. Secondo ilsopralluogo effettuato dall'avvocato Vella insieme alla polizia intervenuta per i rilievi, sono stati causati danni agli arredi. Secondo una prima ipotesi, il colpo sarebbe stato portato a termine prima dell'apertura della sottostante pasticceria Fiori, tra le tre e le quattro, approfittando anche del fatto che il palazzo dove hanno sede altri studi legali e anche lo studio radiografico Lutemadue, è praticamente disabitato di notte.