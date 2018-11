RIETI - Ladri di rame in azione ad Ornaro, nella notte appena trascorsa. Intorno alla mezzanotte, alcune persone hanno iniziato a smontare pezzi in rame di canali di scolo di alcune abitazioni del centro storico, come si vede nella foto.



I ladri sono però stati disturbato da alcune persone che rientravano a casa e hanno precipitsamente abbandonato il campo, portando via solo alcuni pezi di rame.



I cittadini, resisi conto di quanto stava accadendo, hanno subito chiamato i carabinieri che per tutta la notte hanno battuto la zona alla caccia dei ladri. © RIPRODUZIONE RISERVATA