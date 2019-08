RIETI - E’ di circa mille euro il bottino racimolato da chi, intorno alle 21 di domenica, si è introdotto in una casa di Santa Rufina, nel comune di Cittaducale. Il padrone dell’abitazione di via Leonardo Da Vinci era fuori, munito però di un sistema d’allarme collegato con la centrale operativa dei carabinieri, che ha immediatamente inviato una pattuglia sul posto.



Portate via due macchine fotografiche e se non fosse stato per il sistema di allarme, il bottino sarebbe stato più ricco.



