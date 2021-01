Poggio Mirteto, ladri derubano e danneggiano mezzo dei vigili mentre sono impegnati in un'emergenza

RIETI - Mentre i vigili del fuoco lavorano per rimuovere la frana che, nella notte tra domenica e lunedì, ha invaso via del Rio a Castel San Pietro, malintenzionati derubano e danneggiano il carrellone con la quale era stata trasportata la pala meccanica. Il mezzo si era reso necessario per liberare la sede stradale e mettere in sicurezza l'area coinvolta dallo smottamento del terreno dovuto alle condizioni meteo degli ultimi giorni.

Ma mentre i vigili del fuoco erano impegnati a sgomberare la via, qualcuno ha preso d’assalto il carrellone che era stato lasciato a valle. Hanno rubato le catene con le quali la Terna era stata fissata, reciso il tubo di aria compressa che consente di regolari i movimenti del carrello e hanno squarciato una gomma. Gesti gravi e incomprensibili compiuti mentre i vigili erano in piena emergenza.

Certi di essere di fronte a un furto con atto vandalico, hanno allertato le forze dell’ordine. Nella frazione di Poggio Mirteto sono arrivati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Poggio Mirteto che hanno eseguito i rilievi. Successivamente è stata sporta denuncia presso il comando dell’Arma di Rieti. Le indagini per risalire agli autori del vile gesto sono state affidate ai militari mirtensi.

