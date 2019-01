RIETI - Un tornado, probabilmente, avrebbe fatto meno danni. La parola «casino» è quella che più si avvicina alla realtà ma non rende comunque bene l’idea. Senza contare i danni esterni alla villetta, perpetrati dai ladri nel tentativo - purtroppo riuscito - di introdursi nottetempo nell’abitazione.



Sì, perché quanto descritto è il frutto del blitz che i «soliti ignoti» hanno messo a segno in una villetta di Capradosso che si affaccia proprio sulla piazza della frazione, di proprietà della famiglia della giornalista reatina Maria Luisa Polidori, attuale addetta stampa del consigliere regionale ed ex sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi.



