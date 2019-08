LA SQUADRA DEL LABRO FESTIVAL 2019

RIETI – Tra gli applausi di un folto pubblico, mercoledì 28 agosto si è chiusa con successo la sesta edizione del Labro Festival, l’ormai consolidata rassegna di musica, danza e teatro ideata e diretta da Piero Fasciolo. Cominciata il 16 agosto, la manifestazione ha proposto spettacoli di alto livello, confermandosi ricca di una grande varietà di generi e tematiche.«Un’estate che ricorderemo per i tanti reatini e turisti che hanno invaso il nostro borgo – commenta Irene Urbani, Sindaco di Labro – Il Festival è la dimostrazione che offrire una serie di spettacoli di qualità e farli sposare con un territorio magico ed unico come il nostro, fa raggiungere una levatura che ha portato quest’evento ad essere in pochi anni uno degli appuntamenti di spicco della regione Lazio e non solo. Siamo, inoltre, felici degli ottimi risultati ottenuti dalla Notte Bianca di martedì 27. Sapevamo che sarebbe stata una serata magica, ma sinceramente non ci aspettavamo una partecipazione così forte».Soddisfatto è lo stesso Piero Fasciolo: «Un successo che testimonia la qualità delle esibizioni proposte. Ogni spettacolo è stato molto apprezzato da un pubblico che è diventato sempre più esigente e preparato. Per questo il cartellone offerto doveva essere variegato e di spessore. Direi che siamo riusciti ad accontentare i palati più fini, coniugando la bellezza del territorio al fascino della musica, del teatro e della danza. Ancora una volta desidero ringraziare il Comune di Labro, che ha fortemente voluto il Festival e che, come ogni anno, ci ha aiutato a superare gli innumerevoli ostacoli tecnici e burocratici, la Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti, il Consiglio Regionale del Lazio, gli Assessorati alla Cultura e al Turismo del Comune di Rieti, Tiamo Gioielli e Graphidea, che, grazie al loro prezioso contributo, hanno permesso che tutto potesse funzionare al meglio».Ideazione e direzione artistica: Piero FascioloTestimonial: Enrico StinchelliCoordinamento generale: Simone LolliCoordinamento organizzativo: Teatro AlchemicoCoordinamento sezione lirica: Michael AlfonsiComunicazione: Maurizio RossiPubbliche relazioni: Renzo FedriService: Andrea Carmesini