Rieti, Tango Vibes Project al Labro Festival

RIETI - Appuntamento lunedì 26 agosto alle 21.00 al Teatrino Colle di Costa con il Labro Festival, protagonista del concerto è il Musi’ quartet che propone Tango Vibes Project, formazione nata con l’obiettivo di comunicare le emozioni dello spirito tanguero ripercorrendo gli aspetti più salienti di questa straordinaria tradizione musicale.Quando la forza espressiva di un interprete come Maria Rosaria De Rossi si unisce al virtuosismo del flauto traverso di Sandro Sacco, il pensiero corre alla musica sudamericana e in particolare al tango, genere che affonda le proprie radici nell’incontro di più sonorità contrastanti; se a questo si aggiunge la ritmica raffinata del vibrafono di Claudio Piselli (musicista molto apprezzato a livello internazionale) e il tocco travolgente del pianista e compositore Paolo Paniconi, si ha la perfetta sintesi fra intenzione e passione.Il Quartetto con il progetto Tango Vibes ripercorre l’evoluzione del tango esplorando le pagine più celebri di questo genere musicale: dal popolare El Choclo di Villoldo Arroyo, alle poetiche canciones rese celebri da Carlos Gardel, fino ad arrivare al ‪nuevo tango del grande bandoneonista e compositore ‪Astor Piazzolla. Per info e prenotazioni 347.3611024.