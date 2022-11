La tutela minorile in ambito sportivo giovanile: domani pomeriggio convegno nella Sala Consiliare del Comune di Rieti

RIETI – Domani pomeriggio, giovedì 17 novembre, a partire dalle 17:30, la Sala Consiliare del Comune di Rieti ospiterà un importante convegno dal titolo “La tutela minorile in ambito sportivo giovanile”. L’evento è organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico del Lazio, in collaborazione con la Lega Nazionale Dilettanti della provincia di Rieti e con il patrocinio del Comune di Rieti e del Coni Lazio.

Tramite questa iniziativa, seguendo con attenzione il percorso intrapreso a livello europeo dalla UEFA, i promotori desiderano confermare il proprio impegno nel rafforzamento della protezione di bambini e ragazzi durante lo svolgimento dell’attività sportiva, in particolare calcistica, cercando di divulgare prassi, normative ed esperienze sul tema della tutela dei più piccoli.

«Anche in ambito sportivo, è fondamentale prendere ancora di più in considerazione la protezione dei minori, soprattutto nei casi in cui essi si trovino a fronteggiare situazioni come i conflitti familiari o le crisi adolescenziali – dichiara il delegato provinciale della Figc e moderatore dell’incontro, Raffaele Focaroli – Tutto ciò che orbita intorno alla vita di un ragazzo deve essere, quindi, sotto gli occhi delle società sportive, che nel calcio sono, ad esempio, obbligate a disporre della preziosa figura del tutore».

«Tutela dei minori è una definizione generica – aggiunge Diana Bellucci, coordinatrice del Settore Giovanile e Scolastico del Lazio – visto che, da un lato, comprende le azioni preventive, necessarie per ridurre al minimo le possibilità di danni o abusi, dall’altro tutte le azioni di risposta per garantire che, qualora dovessero sorgere problematiche o dovessero essere effettuate segnalazioni, queste vengano gestite nella maniera più appropriata».

Di seguito, la scaletta del convegno, che assegnerà crediti formativi agli avvocati che vi parteciperanno e a cui è possibile prendere parte scrivendo una mail a raf.focaroli@gmail.com:

Saluti di benvenuto

- Daniele Sinibaldi, Sindaco di Rieti

- Diana Bellucci, Coordinatrice del Settore Giovanile e Scolastico del Lazio

- Melchiorre Zarelli – Presidente Lega Nazionale Dilettanti del Lazio

- Avvocato Attilio Ferri – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Rieti

Interventi

- Dottoressa Daniela Sepio, Responsabile regionale dell’Area Psicologica FIGC-SGS: “Linee guida e prospettive della tutela minori della FIGC – Settore giovanile scolastico”

- Dottor Massimo Neroni e Dottor Carlo Rizzo, Responsabili regionali dell’Area Tutela Minori FIGC-SGS: “Il progetto tutela minori della FIGC – Settore giovanile scolastico”

- Professor Pietro Martella, Delegato regionale dell’attività di base della FIGC-SGS: “L’agenzia educativa sportiva e responsabilità sul minore”

- Professor Manuel Fusacchia e Dottoressa Martina Di Marco, Referenti Rieti dell’Area di Sviluppo Territoriale FIGC-SGS: “Evolution Programme FIGC-SGS nella tutela minori”

- Avvocato Silvia Baggio: “La tutela del minore nell’ambito delle società sportive, profili di responsabilità”

- Dottoressa Silvia Ridolfi, Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Rieti: “Tutela dei minori e servizi territoriali”

- Vittorio Sperati, Presidente della Sezione AIA di Rieti: “Testimonianza di un giovane arbitro”