RIETI - Mini tour ad Amatrice per la Supercoppa d'Italia vinta dalla Lazio a Riyad l'anno scorso. Il Presidente Claudio Lotito, amatriciano di origine, come già successo in precedenza con la Coppa Italia, ha autorizzato l'esposizione del trofeo vonto contro la Juventus; la coppa è stata portata dal dirigente Luigi De Sanctis, anche lui amatriciano.



Ieri sera il trofeo è stato esposta nel corso di una festa di Carnevale di beneficenza, rivolta alla popolazione di Amatrice presso l'Area del Gusto: il tour è continuato oggi, giornata del Carnevale Amatriciano: senza dimenticare un passaggio "ufficiale" in Comune con foto di rito con il sindaco Fontanella ed alcuni consiglieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA