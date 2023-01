La Spes Poggio Fidoni impone il primo stop alla Nuova Rieti (1-1): apre Alessandrini, pareggia Rossi

RIETI - S'interrompe a nove vittorie consecutive la striscia vincente della Nuova Rieti Calcio, che al "Chiani" di Poggio Fidoni viene raggiunta quasi allo scadere dal gol di Gianluca Rossi, che pareggia i conti dopo il vantaggio di Luca Alessandrini, nell'anticipo della decima giornata del girone d'andata.



Finisce 1-1 davanti a più di duecento spettatoro, dopo una gara complicata per la capolista, nonostante il vantaggio iniziale e l'uomo in piu, che stava per determinare la decima vittoria consecutiva per la Nuova Rieti Calcio. Fino a quel momento, infatti, di grosse occasioni da rete non ce ne sono state, fatta eccezione per la traversa colpita da Ramazzotti a inizio ripresa. E, come detto, nel finale la mischia risolta da Gianluca Rossi che rende merito agli sforzi della Spes e lascia non poco amaro in bocca ai reatini diventando la prima squadra da inizio stagione ad aver imposto l'alt alla capolista.



Domenica per la Nuova Rieti Calcio ci sarà la sfida interna con la Maglianese, ma è ancora presto per capire dove si giocherà, vista l'indisponibilità del Green Park La Foresta. Due le alternative in ballo: il comunale di Quattro Strade o il Ramacogi di Cantalice.