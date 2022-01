Fc Rieti, la serie D si ferma due settimane: il 23 gennaio si riprenderà con le gare del 9

RIETI - Ora è ufficiale: la serie D si ferma per due settimane, visto l'imperversare dei casi di positività al Covid-19. Si riprenderà, dunque, domenica 23 gennaio "con le gare calendarizzate per domenica 9" e questo sta a significare che, in quell'occasione, il Rieti affronterà il Montespaccato Savoia. Poi "nelle date seguenti sarà sviluppato il calendario di tutte le successive gare" si legge nella nota ufficiale diramata dalla Lnd, mentre il 12, il 16 e il 19 gennaio prossimi «saranno riprogrammate le gare di recupero non disputate come da calendario di successiva pubblicazione».

La decisione è stata presa anche in considerazione del fatto che, ad oggi 5 gennaio, sarebbero state 59 le gare da rinviare domenica 9 gennaio, sulle 85 in programma. Numeri considerevoli che hanno indotto la Lega a usare prudenza e soprattutto buonsenso.