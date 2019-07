L'

RIETI - Settimo posto nell'Under 17 provinciale e partecipazione alla Coppa Provincia di Rieti. Al termine dell'annata 2018/2019, sono questi i risultati degli allievi de La Sabina, società che già dalla prossima stagione farà sinergia con il Poggio Mirteto. Abbiamo intervistato il tecnico Daniele Antonini, con il quale abbiamo fatto un bilancio dei mesi trascorsi con la squadra.«A causa di impegni personali, ho cominciato ad allenare la squadra in fase di preparazione inoltrata e ho dovuto poi saltare anche un paio di gare. Per la poca conoscenza reciproca e alcuni ruoli scoperti, siamo partiti piuttosto a rilento. Da fine dicembre è però arrivata la svolta: abbiamo ottenuto una vittoria e un pareggio nelle ultime due di andata e siamo stati protagonisti di un ottimo girone di ritorno, nel quale siamo risaliti fino al settimo posto in classifica».«È stato sicuramente il fatto che i ragazzi non hanno mai mollato. Anche quando eravamo in ultima posizione, agli allenamenti hanno sempre partecipato 20/22 persone. Da parte di ciascun giocatore non è mai mancata la serietà».«Ho provato un'emozione particolare dopo la vittoria per 2-0 nel derby contro la Valle del Tevere. Inoltre, nonostante la sconfitta arrivata solamente ai supplementari, ricorderò sempre la buonissima prestazione contro Settebagni nei quarti di finale della Coppa Provincia».: Giacomo Frasca, Mattia Ria: Alessandro Biccirè, Matteo Cecchini, Lorenzo Fantozzi, Tommaso Giannini, Andrea Gozzi, Luigi Laureti, Antonio Leti, Diego Stoppoloni: Christian Autizi, Samuele Colantoni, Matteo Di Giampasquale, Michele Grizzi, Alessandro Nese, Pierluca Salustri, Valerio Serafini (capitano): Simone Dionis, Federico Favetta, Lorenzo Nescatelli, Andrea Petrucci, Vincenzo Visconte