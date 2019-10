RIETI – La Rustica espugna il Tilesi per 3-1, con l’Amatrice che subisce la seconda sconfitta consecutiva in campionato, la terza tenendo conto della Coppa Italia. Gli amatriciani tengono bene nel primo tempo e vanno in vantaggio, ma nella seconda frazione subiscono tre reti dai romani che si aggiudicano il match.



I COMMENTI

Romeo Bucci, allenatore Amatrice

Daniele Paolini, allenatore La Rustica

IL TABELLINO

Amatrice

La Rustica

Arbitro

Reti

Note

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo tempo equilibrato con l’Amatrice che tiene in mano il gioco ma senza pungere e con gli ospiti che hanno occasioni davanti alla porta: al 16’ Maxim si trova davanti Pantarotto pronto alla presa. Al 24’ ci prova di sinistro Spinetti che trova ancora l’intervento dell’estremo difensore amatriciano. Ancora La Rustica pericolosa con un diagonale di Simonetta poco fuori sul secondo palo. Proprio al 45’ arriva la rete dell’Amatrice con il tiro di Pezzotti che subisce una deviazione della difesa degli ospiti e inganna Apruzzese.Il secondo tempo comincia con una doccia fredda per gli Amatriciani. E’ Verdini che al secondo minuto da punizione raccoglie una palla in scivolata che trafigge la difesa amatriciana. Al 7’ ci prova Ciogli da lontano con un tiro poco fuori, ma subito dopo ancora pericolosi gli ospiti con Scardini che trova un miracolo di Pantarotto a negare il raddoppio. Ancora Ciogli cerca su punizione di sboccare il punteggio al 18’ con la palla che lambisce il palo, ma da quel momento, complici anche degli errori difensivi degli amatriciani, La Rustica sale in cattedra. Al 25’ Simonetta di testa su punizione porta in vantaggio i compagni e poi al 29’ è Scardini a ribadire una palla in rete che porta a il 3-1 risultato. L’Amatrice tenta di reagire con qualche sortita ma la partita si chiude con la vittoria corsara dei romani: «Nel primo tempo abbiamo disputato un’ottima gara. La Rustica è una squadra forte e costruita per vincere. Peccato per il secondo tempo, dove non siamo riusciti a essere in palla e abbiamo preso gol su nostre disattenzioni: le scorie della sconfitta di domenica si sono fatte sentire e abbiamo ancora molti giocatori fuori per infortuni. Ripartiamo dalla prestazione del primo tempo».: «Nel primo tempo siamo stati sottotono, senza rabbia. Nella ripresa abbiamo deciso che dovevamo metterci qualcosa in più. Dobbiamo sacrificarci di più ed essere più cattivi. Anche se abbiamo reagito bene, dobbiamo essere più pronti a concretizzare le occasioni».: Pantarotto, Bucci (38’ st Micarelli), Cenfi (46’ st Masci), Pica, Vitale, Medici, Dolce, Pezzotti, Colangeli, Ciogli (38 st Cirelli), Gianfelice (31’ st Scardaoni). A disp. Santarelli, Pietrangeli, D’Alfonsi, Corsi, D’Amelia. All. Bucci.: Apruzzese, Foriglio, Catini, Maxim, Di Ruzza, Verdini, Fabrizi (38’ st Mancini), Bisogno, Simonetta (38’ st Ciglioni), Spinetti (46’ st Verdolini), Scardini (40’ st Massella). A disp. De Donno, Babini, Giraldi, Vinattieri, Nati. All. Paolini.: Symonets di Tivoli (De Salazar e Palmieri): 45' pt Pezzotti (A), 2’st Verdini (LR), 25' st Simonetta (LR), 29' st Scardini (LR): ammoniti Bucci, Cenfi, Colangeli (A), Maxim (LR)