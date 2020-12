La Pro Loco di Greccio organizza un concorso online per premiare il miglior presepe

RIETI – Stimolare la sensibilità dei cittadini a realizzare il presepe e riscoprire, in un’atmosfera che rinnova i sentimenti di pace e fraternità, l’intima e autentica realtà del territorio. È questo lo scopo principale del concorso gratuito online “Greccio… è il Presepe”, organizzato dalla Pro Loco di Greccio per vivere a pieno una delle tradizioni più sentite del Natale.

Il regolamento

Fino al 20 dicembre alle 20, tramite WhatsApp, tutte le persone interessate possono inviare la foto del proprio presepe al numero 3701592824, o in alternativa all’indirizzo di posta elettronica prolocogreccio@tiscali.it. Nel proprio messaggio, è fondamentale specificare l’oggetto “Concorso online Greccio il Presepe” e indicare il nome, cognome e contatto telefonico dell’autore del presepe, il luogo di provenienza, le dimensioni e una breve descrizione dell’opera e il consenso scritto “acconsento al trattamento dei dati ed autorizzo la pubblicazione della mia opera e l’eventuale foto che mi ritrae come vincitore”. Si ricorda che ogni partecipante può presentare un solo presepe. Per ciascuna iscrizione registrata correttamente, gli organizzatori dell’iniziativa invieranno all’interessato un messaggio WhatsApp o una mail di conferma.

La votazione dei presepi e la proclamazione del vincitore

Tutte le immagini dei presepi partecipanti al concorso saranno pubblicate il 22 dicembre nella pagina Facebook “ProLoco Greccio” e la votazione degli utenti sarà attiva fino alle 12 del 5 gennaio. Per esprimere la propria preferenza, sarà necessario scegliere la foto del presepe che si vuole votare e cliccare su un’emoticon a scelta. Il vincitore della competizione verrà proclamato il 6 gennaio e riceverà in premio un cesto gastronomico ricco di prodotti tipici del territorio reatino.

«Vi aspettiamo numerosi per questa iniziativa che non deve essere intesa tanto come una gara, ma piuttosto come una bella occasione per mettere in risalto la splendida tradizione del presepe – dichiarano gli organizzatori – Con l’occasione, ne approfittiamo per ricordare che, quest’anno, la rievocazione storica del primo presepe verrà trasmessa in modalità online, in diretta sulla pagina Facebook “ProLoco Greccio”. L’appuntamento è per le ore 18 del 24, 25, 26 e 27 dicembre e dell’1, 2, 3 e 6 gennaio. In queste giornate pubblicheremo il video del presepe del 2019, ricordando le emozioni vissute e festeggiando insieme a voi il Santo Natale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA